Пелагея Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Герасимова

Пелагея Герасимова

avatar

Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Герасим Осипов

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Зосим Лаврентьев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Даниил Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Егор Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Зосимова

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрена Зосимова

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сафронов Николай Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1860

Дочь: Мария Зосимова

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Захар Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Александр Зосимов

Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close