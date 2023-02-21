Пелагея Герасимова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Герасим Осипов
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Даниил Зосимов
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Егор Зосимов
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Зосимова
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрена Зосимова
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
12.06.1860
Дочь: Мария Зосимова
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Захар Зосимов
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Александр Зосимов
Отец ребёнка: Зосим Лаврентьев
Смерть
Неизвестно