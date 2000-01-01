Герасим Осипов
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Подосинок
Смерть
Неизвестно