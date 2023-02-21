(Миронова) Евдокия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миронова) Евдокия Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Миронов Борис Сафронов

Мать: Миронова Ксения Моисеева

Бракосочетание
09.11.1862

Муж: Даниил Зосимов

Рождение ребёнка
06.11.1864

Сын: Федор Данилов

Отец ребёнка: Даниил Зосимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Семен Данилов

Отец ребёнка: Даниил Зосимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Федор Данилов

Отец ребёнка: Даниил Зосимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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