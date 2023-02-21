(Миронова) Евдокия Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Миронов Борис Сафронов
Мать: Миронова Ксения Моисеева
Бракосочетание
09.11.1862
Муж: Даниил Зосимов
Рождение ребёнка
06.11.1864
Сын: Федор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Зосимов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Семен Данилов
Отец ребёнка: Даниил Зосимов
Рождение ребёнка
05.04.1885
Сын: Федор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Зосимов
Смерть
Неизвестно