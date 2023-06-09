Кочуров Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Кочуров Федор Аверкиев
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кочуров Иван Федоров
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1783
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксенья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кочуров Захар Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кочуров Савва Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно