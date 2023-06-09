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Кочуров Иван Федоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Кочуров Федор Аверкиев

Мать: Анна Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кочуров Иван Федоров

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кочуров Михайло Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кочуров Стефан Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кочуров Данило Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксенья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кочуров Андрей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кочуров Захар Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кочуров Савва Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно