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Кочуров Иван Федоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кочуров Иван Федоров

Мать: Пелагея Архипова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кочуров Василий Иванов

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Домника Иванова

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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