Кочуров Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Кочуров Иван Федоров
Мать: Пелагея Архипова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Домника Иванова
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно