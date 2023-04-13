(Кочурова) Ефимья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочурова) Ефимья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1783 г.р.
1786 г.р.
1792 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
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Место
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Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кочуров Василий Иванов

Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Домника Иванова

Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров

Смерть
Неизвестно