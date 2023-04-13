(Кочурова) Ефимья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Домника Иванова
Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочуров Иван Федоров
Смерть
Неизвестно