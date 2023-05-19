Кочуров Федор Аверкиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Федор Аверкиев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Кочуров Аверкiй

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кочуров Иван Федоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1741

Сын: Кочуров Сидор Федоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кочуров Семен Федоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1751

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Евфим

Мать ребёнка: Анна Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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