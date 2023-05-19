Кочуров Федор Аверкиев
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Кочуров Аверкiй
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кочуров Иван Федоров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1751
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Евфим
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно