Федор Васильевич Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Васильевич

Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

27.02.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1782

Жена: Анисия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Аигин Петр Федорович

Мать ребёнка: Анисия Петровна

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Аигина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Анисия Петровна

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Анисия Петровна

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
27.02.1826 ст.
Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.