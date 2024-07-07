Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти27.02.1826 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1782
Жена: Анисия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Аигин Петр Федорович
Мать ребёнка: Анисия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Аигина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Анисия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Анисия Петровна
Смерть
27.02.1826 ст.