Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиМежду 1827 и 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1782
Муж: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Аигин Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Аигина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Смерть
Между 1827 и 1830