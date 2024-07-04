Анисия Петровна Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Между 1827 и 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1782

Муж: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Аигин Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Аигина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1827 и 1830
Талицы, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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