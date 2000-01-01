Калеткин Прохор Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Калеткин Прокофий Прохоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Голубева Акилина Прохорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Миньчева Елена Прохорова
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1831
взят в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно