Калеткин Прохор Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалеткин Прохор Фролов

Калеткин Прохор Фролов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Калеткин Иван Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Калеткин Прокофий Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Голубева Акилина Прохорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Миньчева Елена Прохорова

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1831
взят в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close