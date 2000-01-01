Голубева (Калеткин) Акилина Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Калеткин) Акилина Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Калеткин Прохор Фролов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Голубев Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Голубев Евдоким Иванов

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Василий Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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