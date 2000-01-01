Голубева (Калеткин) Акилина Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Калеткин Прохор Фролов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Голубев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно