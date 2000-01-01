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Калеткин Иван Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Калеткин Прохор Фролов

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Жена: Калеткина Ефимия Ильина

Рождение ребёнка
1824

Сын: Калеткин Финогент Иванов

Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Калеткин Георгий Иванов

Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: ??? Иванова

Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Калеткин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина

Смерть
Неизвестно
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