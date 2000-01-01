Калеткин Иван Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1796
Отец: Калеткин Прохор Фролов
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Жена: Калеткина Ефимия Ильина
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: ??? Иванова
Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калеткин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Калеткина Ефимия Ильина
Смерть
Неизвестно