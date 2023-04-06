Гребенникова Степанида Анкудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Сын: Гребенников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гребенников Захар Алексеевич
Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гребенников Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гребенников Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гребенников Василий
Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно