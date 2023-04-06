Гребенникова Степанида Анкудиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова Степанида Анкудиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Гребенников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гребенников Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гребенников Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гребенников Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гребенников Василий

Отец ребёнка: Гребенников Алексей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно