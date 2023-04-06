Гребенников Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гребенников Ефим Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гребенников Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
д.р.между сентябрем и декабрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно