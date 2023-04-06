Гребенников Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенников Никифор Алексеевич

Гребенников Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гребенников Алексей Матвеевич

Мать: Гребенникова Степанида Анкудиновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гребенников Ефим Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гребенников Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
д.р.между сентябрем и декабрем
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close