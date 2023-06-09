Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Григорий Федоров

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федоровна

Смерть
Неизвестно