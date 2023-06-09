Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Григорий Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федоровна
Смерть
Неизвестно