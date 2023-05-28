Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Голененков Иван Григорьевич
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.
Сын: Голененков Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Голененков Иван Григорьевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно