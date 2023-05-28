Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Голененков Иван Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
10.01.1843 ст.

Сын: Голененков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Голененков Иван Григорьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голененков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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