Савельева (Силантьева) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Силантьева) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1929

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1929

Отец: Силантьев Фёдор Николаевич

Мать: Силантьева Надежда Васильевна

Бракосочетание
06.11.1957

Муж: Савельев Анатолий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1958

Сын: Савельев Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Савельев Анатолий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1965

Сын: Савельев Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Савельев Анатолий Николаевич

Смерть
2015
Самара, Самара, Самарская область
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