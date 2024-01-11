Савельева (Силантьева) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1929
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1929
Бракосочетание
06.11.1957
Рождение ребёнка
25.10.1958
Сын: Савельев Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Савельев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1965
Сын: Савельев Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Савельев Анатолий Николаевич
Смерть
2015