Силантьева Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова (Силантьева) Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Силантьев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1929
Дочь: Савельева (Силантьева) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Силантьев Фёдор Николаевич
Смерть
Неизвестно