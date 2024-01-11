Силантьева Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова (Силантьева) Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Силантьев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1929

Дочь: Савельева (Силантьева) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Силантьев Фёдор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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