Вшивцева (Рухляндева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Рухляндева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

15.07.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: Рухляндев Василий Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1901 ст.

Муж: Вшивцев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.

Дочь: Вшивцева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
06.02.1909 ст.

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.07.1911 ст.
Причина смерти: чахотка
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