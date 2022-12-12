Вшивцева (Рухляндева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смерти15.07.1911 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: Рухляндев Василий Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.
Дочь: Вшивцева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
06.02.1909 ст.
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.07.1911 ст.
Причина смерти: чахотка