Рухляндев Василий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРухляндев Василий Маркович

Рухляндев Василий Маркович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close