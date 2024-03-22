Киселёв Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1788
Дата смерти26.11.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1788
Из старинного дворянского рода, старший сын помощника управляющего Московской оружейной палатой действительного статского советника Дмитрия Ивановича Киселёва (1761—1820) и Прасковьи Петровны (1767—18... Показать все
Образование
Около 1795
Получил домашнее образование, которое, как он сам вспоминал позднее, было недостаточным (в совершенстве он знал лишь французский язык).
Работа или профессия
1805
Место работы: Коллегия иностранных дел Зачислен юнкером при московском архиве.
Военная служба
1806
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: корнет
Военная служба
?.06.1807
Первой кампанией Киселёва стала Война четвёртой коалиции, начавшаяся для него с боя под Гейльсбергом, когда Кавалергардский полк, стоявший в резерве, в ходе битвы подвергся обстрелу. В битве под Фридл... Показать все
Военная служба
1808
После Тильзитского мира Киселёв возвратился в Петербург и был назначен ординарцем при королеве Луизе во время пребывания в Петербурге (1808—1809) прусской королевской семьи. Не имея протекции, Киселёв... Показать все
Военная служба
1812
Род войск: Кавалергардский полк Во время Бородинского сражения некоторое время командовал первым эскадроном полка. Как и все офицеры-кавалергарды, был награждён орденом св. Анны 3 степени за Бородино.... Показать все
Военная служба
02.04.1814
Назначен флигель-адъютантом Александра I. В дальнейшем он успешно выполнил ряд важных поручений императора.
Военная служба
1815
В 1815 году в Берлине присутствовал при помолвке великого князя Николая Павловича с принцессой прусской Шарлоттой, после чего пользовался расположением обоих супругов. В конце 1815 года, прямо из Берл... Показать все
Военная служба
1817
Направлен на расследование конфликта между представителями командования 2-й армии, упорядочивание её снабжения и осмотр войск. Здесь познакомился со старшей дочерью графини Потоцкой, Софьей.
Военная служба
1819
Назначен начальником штаба 2-й армии.
Бракосочетание
25.08.1821
Бракосочетание Софьи Потоцкой и П. Д. Киселёва состоялось дважды — в лагере у города и в городском костеле, при свидетелях градоначальнике графе А. Ф. Ланжероне и генерал-майоре Михаиле Орлове. Мать н... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Киселёв Владимир Павлович
Мать ребёнка: Киселёва София Станиславовна
Место жительства
1822
После смерти старой графини Потоцкой Киселёв принял участие в сложном процессе раздела её наследства. Поместья Потоцких были отягощены долгами, доходы с них не покрывали даже процентов по долгам. Мног... Показать все
Военная служба
24.06.1823
Род войск: 2-я армия Воинское звание: генерал-адьютант Должность: начальник штаба армии. Вызван на дуэль бывшим бригадным командиром генерал-майором Мордвиновым. Поводом послужила отставка Мордвинова,... Показать все
Военная служба
1823
Род войск: 2-я армия Воинское звание: генерал-адьютант Должность: начальник штаба армии. Пожалован после смотра армии императором.
Место жительства
1824
Тяжёлым ударом для супругов стала смерть их единственного сына Владимира. Жена не могла более иметь детей, и это усугубляло её горе.
Военная служба
?.02.1826
После восстания декабристов (14 декабря 1825), вызван в Петербург для объяснений. В личной беседе с императором Николаем I опроверг слухи о своих связях с декабристами и, хотя не вполне оправдался в е... Показать все
Место жительства
1828
После военной кампании 1828 года и до отбытия Киселёва в действующую армию 5 апреля 1829 года супруги жили в Одессе у Нарышкиных.
Военная служба
1828
Род войск: 2-я армия Воинское звание: генерал-адьютант Должность: начальник штаба армии. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, отличился в ряде сражений. Своими решительными действ... Показать все
Военная служба
19.10.1829
Зимнича, Румыния
Воинское звание: генерал-адьютант Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 годов назначен командующим российских войск, дислоцировавшихся в Дунайских княжествах, после войны официально находившихся по... Показать все
Место жительства
1829
Увлечение Киселёва сестрой жены Ольгой разрушило брак. С 1829 года, когда Софья Станиславовна уехала в Париж, супруги жили раздельно, но развод не был оформлен. С Ольгой, впоследствии вышедшей замуж з... Показать все
Военная служба
18.12.1830
Воинское звание: генерал-адьютант Награждён орденом св. Георгия 4-й степени. Под руководством Киселёва были приняты первые конституции — органические регламенты (Валахия — 1831, Молдавское княжество —... Показать все
Место жительства
?.04.1831
Впервые предлагает жене развод, как подходящий выход из сложившейся ситуации.
Работа или профессия
06.12.1834
Назначен членом Государственного совета, зачислен в Департамент Государственной экономии и, после беседы с императором Николаем I, вошёл в Секретный комитет по крестьянскому делу. в 1835-1845 годах жи... Показать все
Место жительства
1834
Вернулся из Ясс в Петербург. Привёз с собой гражданскую жену Александру Алексеевну Балиано (урождённую княжну Багратион), с которой вступил в связь в Молдавии. Александра Алексеевна поселилась отдельн... Показать все
Работа или профессия
09.05.1836
Назначен главой созданного V отделения по делам казённых крестьян Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Киселёву поручено заняться проблемами казённой деревни и разработать новый план ... Показать все
Работа или профессия
С ?.12.1837 по 1856
Место работы: Министрство государственных имуществ Должность: министр Последовательный сторонник отмены крепостного права, реформировавший быт государственных крестьян. В ходе реформы был реорганизова... Показать все
Место жительства
26.03.1839
Титул: граф.
Работа или профессия
1841
Награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного; в 1845 году — алмазными знаками к нему.
Работа или профессия
?.04.1856
Отстранён от должности министра для назначения послом России во Франции.
Работа или профессия
?.07.1856
Место работы: Министерство иностранных дел Должность: посол Отсутствие должного взаимопонимания с Петербургом по французскому вопросу существенно осложнило пребывание Киселева в посольской должности.
Работа или профессия
?.10.1860
Место работы: Министерство иностранных дел Должность: посол Ему поступило предложение занять пост председателя Государственного Совета, на которое он ответил отказом.
Работа или профессия
1862
Место работы: Министерство иностранных дел Должность: посол Для «облегчения бремени управления посольством» в Париж командирован А. Ф. Будберг, занимавший до того пост посланника в Берлине. Киселёв «п... Показать все
Место жительства
После 1863
Последние годы жил в Париже, а во время франко-прусской войны — в швейцарском Уши. В Париж он возвратился в октябре 1871 года.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1872
На отпевание Павла Дмитриевича в православной церкви в Париже собралась вся русская колония. Согласно завещанию Киселёва, он был похоронен в Донском монастыре в Москве.