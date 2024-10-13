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Ершов Семен Степанов

Место рождения

Яблонево, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

01.10.1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Ершов Степан Егоров

Мать: Анастасия Иванова

Яблонево, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
15.04.1787 ст.

Жена: Марина Гурьева

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Марина Гурьева

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1798 ст.

Сын: Ершов Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: Марина Гурьева

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1801 ст.

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Марина Гурьева

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1803 ст.

Сын: Петр Семенов

Мать ребёнка: Марина Гурьева

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Марина Гурьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.10.1822 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки

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