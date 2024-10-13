Ершов Семен Степанов
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти01.10.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Ершов Степан Егоров
Мать: Анастасия Иванова
Бракосочетание
15.04.1787 ст.
Жена: Марина Гурьева
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Марина Гурьева
Рождение ребёнка
15.05.1798 ст.
Мать ребёнка: Марина Гурьева
Рождение ребёнка
01.02.1801 ст.
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Марина Гурьева
Рождение ребёнка
24.08.1803 ст.
Сын: Петр Семенов
Мать ребёнка: Марина Гурьева
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Марина Гурьева
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.10.1822 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки