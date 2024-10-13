Марина Гурьева
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти13.02.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Гурей Минаев
Мать: Матрена Трофимова
Бракосочетание
15.04.1787 ст.
Муж: Ершов Семен Степанов
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов
Рождение ребёнка
15.05.1798 ст.
Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов
Рождение ребёнка
01.02.1801 ст.
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов
Рождение ребёнка
24.08.1803 ст.
Сын: Петр Семенов
Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.02.1832 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой