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Марина Гурьева

Место рождения

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

13.02.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Гурей Минаев

Мать: Матрена Трофимова

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
15.04.1787 ст.

Муж: Ершов Семен Степанов

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1798 ст.

Сын: Ершов Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1801 ст.

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1803 ст.

Сын: Петр Семенов

Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Ершов Семен Степанов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.02.1832 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой

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