Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти17.01.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Степан Егоров
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Ершов Семен Степанов
Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров
Яблонево, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: (Ершова) Меланья Степанова
Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров
Рождение ребёнка
1779 ст.
Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров
Переведены из Михайловского уезда, деревни Пелепелкиной, в 1803 году
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: (Ершова) Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: (Ершова) Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров
Смерть
17.01.1808 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область