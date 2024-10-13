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Анастасия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

17.01.1808 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Степан Егоров

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Ершов Семен Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Яблонево, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: (Ершова) Меланья Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Ершов Емельян Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Переведены из Михайловского уезда, деревни Пелепелкиной, в 1803 году
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: (Ершова) Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Ершов Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: (Ершова) Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Пелепелкино, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Смерть
17.01.1808 ст.
Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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