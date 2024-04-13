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Ботяновский Викентий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ботяновский Игнатий Иванович

Мать: Юстына Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботяновская Фекла

Упоминание
1856
Багута, Смолевичский район, Минская область
Переведен в деревню Багуту
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ботяновский Фома Викентьевич

Мать ребёнка: Ботяновская Фекла

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ботяновский Осип Викентьевич

Мать ребёнка: Ботяновская Фекла

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ботяновский Адам Викентьевич

Мать ребёнка: Ботяновская Фекла

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ботяновский Иван Викентьевич

Мать ребёнка: Ботяновская Фекла

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ботяноский Василий Викентьевич

Мать ребёнка: Ботяновская Фекла

Упоминание
04.10.1895
Подавал прошение на переселение в Томскую губернию, для чего предоставил посемейный список. Разрешение о переезде получено не было.
Смерть
Неизвестно

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