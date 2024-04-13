Ботяновский Викентий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1835
Отец: Ботяновский Игнатий Иванович
Мать: Юстына Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ботяновская Фекла
Упоминание
1856
Багута, Смолевичский район, Минская область
Переведен в деревню Багуту
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ботяновский Фома Викентьевич
Мать ребёнка: Ботяновская Фекла
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ботяновский Осип Викентьевич
Мать ребёнка: Ботяновская Фекла
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ботяновский Адам Викентьевич
Мать ребёнка: Ботяновская Фекла
Рождение ребёнка
1873
Сын: Ботяновский Иван Викентьевич
Мать ребёнка: Ботяновская Фекла
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ботяноский Василий Викентьевич
Мать ребёнка: Ботяновская Фекла
Упоминание
04.10.1895
Подавал прошение на переселение в Томскую губернию, для чего предоставил посемейный список. Разрешение о переезде получено не было.
Смерть
Неизвестно