Ботяновский Фома Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ботяновский Викентий Игнатьевич
Мать: Ботяновская Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ботяновская Устинья
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Ботяновская Устинья
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ботяновский Константин Фомич
Мать ребёнка: Ботяновская Устинья
Упоминание
1898
Подавал прошение на переселение в Сибирь
Смерть
Неизвестно