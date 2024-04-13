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Ботяновский Фома Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ботяновский Викентий Игнатьевич

Мать: Ботяновская Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботяновская Устинья

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ботяновский Петр Фомич

Мать ребёнка: Ботяновская Устинья

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ботяновский Константин Фомич

Мать ребёнка: Ботяновская Устинья

Упоминание
1898
Подавал прошение на переселение в Сибирь
Смерть
Неизвестно

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