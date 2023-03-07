Алёхин Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлёхин Сергей Иванов

Алёхин Сергей Иванов

avatar

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Алёхин Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Алёхина Агафия Арефьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.05.1840

Жена: Алёхина Агафия Арефьева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.03.1841

Сын: Алёхин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Алёхина Агафия Арефьева

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Алёхин Василий Сергеев

Мать ребёнка: Алёхина Агафия Арефьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close