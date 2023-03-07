Алёхин Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1825
Мать ребёнка: Алёхина Агафия Арефьева
Бракосочетание
05.05.1840
Жена: Алёхина Агафия Арефьева
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.03.1841
Сын: Алёхин Иван Сергеев
Мать ребёнка: Алёхина Агафия Арефьева
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1844
Мать ребёнка: Алёхина Агафия Арефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно