Алёхина Агафия Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёхина Агафия Арефьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Алёхин Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.05.1840

Муж: Алёхин Сергей Иванов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.03.1841

Сын: Алёхин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Иванов

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Алёхин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Алёхин Сергей Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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