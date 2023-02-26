Алёхина Агафия Арефьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1825
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Иванов
Бракосочетание
05.05.1840
Муж: Алёхин Сергей Иванов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
23.03.1841
Сын: Алёхин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Иванов
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1844
Отец ребёнка: Алёхин Сергей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно