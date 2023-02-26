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Алёхин Иван Сергеев

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Место рождения

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

23.03.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1841

Отец: Алёхин Сергей Иванов

Мать: Алёхина Агафия Арефьева

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.?.1861

Жена: Ирина Борисова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
20.09.1874

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Ирина Борисова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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