Алёхин Иван Сергеев
Место рожденияд.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения23.03.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1841
Отец: Алёхин Сергей Иванов
Мать: Алёхина Агафия Арефьева
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.?.1861
Жена: Ирина Борисова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
20.09.1874
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Ирина Борисова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно