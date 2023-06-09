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Чумадеев Василий Ефимович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Чумадеев Ефим Трофимович

Мать: Чумадеева Акулина Степановна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1884
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд