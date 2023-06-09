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Чумадеев Василий Ефимович
Чумадеев Василий Ефимович
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1884
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Чумадеев Ефим Трофимович
1854 г.р.
Мать
Чумадеева Акулина Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Чумадеев Ефим Трофимович
Мать:
Чумадеева Акулина Степановна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1884
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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