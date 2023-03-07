Чувашев Лаврентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Чувашев Федор Артемьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Чувашева Акилина Абрасимова
Рождение ребёнка
05.05.1787 ст.
Дочь: Мавра Лаврентиева
Мать ребёнка: Чувашева Акилина Абрасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1784