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Чувашев Лаврентий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1784

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Чувашев Федор Артемьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Чувашев Семен Лаврентиев

Мать ребёнка: Чувашева Акилина Абрасимова

Рождение ребёнка
05.05.1787 ст.

Дочь: Мавра Лаврентиева

Мать ребёнка: Чувашева Акилина Абрасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Акилина Абрасимова

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1784
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