Чувашева (Шавкунова) Акилина Абрасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Шавкунова) Акилина Абрасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

09.03.1784 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Чувашев Семен Лаврентиев

Отец ребёнка: Чувашев Лаврентий Федорович

Рождение ребёнка
05.05.1787 ст.

Дочь: Мавра Лаврентиева

Отец ребёнка: Чувашев Лаврентий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Лаврентий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.03.1784 ст.