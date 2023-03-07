Чувашева (Шавкунова) Акилина Абрасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти09.03.1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Чувашев Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
05.05.1787 ст.
Дочь: Мавра Лаврентиева
Отец ребёнка: Чувашев Лаврентий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.03.1784 ст.