- Устинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Устинья Кузьминична

- Устинья Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Тючкалов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Тючкалов Андрей -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Тючкалов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Тючкалов Андрей -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Тючкалова Меланья Андреевна

Отец ребёнка: Тючкалов Андрей -

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close