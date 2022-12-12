- Устинья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Тючкалов Андрей -
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Тючкалов Андрей -
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Тючкалова Меланья Андреевна
Отец ребёнка: Тючкалов Андрей -
Смерть
Неизвестно