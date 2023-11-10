Тючкалов Андрей -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тючкалов Отец -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Мать ребёнка: - Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
1814 ст.
Мать ребёнка: - Устинья Кузьминична
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Тючкалова Меланья Андреевна
Мать ребёнка: - Устинья Кузьминична
Смерть
Неизвестно