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Тючкалов Андрей -

Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тючкалов Отец -

Мать: не указана

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Тючкалов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: - Устинья Кузьминична

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Тючкалов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: - Устинья Кузьминична

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Тючкалова Меланья Андреевна

Мать ребёнка: - Устинья Кузьминична

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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