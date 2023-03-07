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Дугина Прасковья Никитина

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Место рождения

Халдеево, Заобнорская волость, Любимский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Халдеево, Заобнорская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
27.01.1767

Муж: Дугин Якит Иванов

Николая Чудотворца на Секше
Николая Чудотворца на Секше
Рождение ребёнка
1776

Сын: Якимов Антроп Иванов

Отец ребёнка: Дугин Якит Иванов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сарафанов Иван Якимов

Отец ребёнка: Дугин Якит Иванов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дугин Степан

Отец ребёнка: Дугин Якит Иванов

Смерть
Неизвестно
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