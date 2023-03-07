Дугина Прасковья Никитина
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1767
Муж: Дугин Якит Иванов
Николая Чудотворца на Секше
Николая Чудотворца на Секше
Рождение ребёнка
1776
Сын: Якимов Антроп Иванов
Отец ребёнка: Дугин Якит Иванов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Дугин Якит Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дугин Степан
Отец ребёнка: Дугин Якит Иванов
Смерть
Неизвестно