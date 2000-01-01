Агафья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Емилиан Григорьев

Отец ребёнка: Григор Давыдов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григор Давыдов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григор Давыдов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григор Давыдов

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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