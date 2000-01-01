Агафья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Емилиан Григорьев
Отец ребёнка: Григор Давыдов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григор Давыдов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григор Давыдов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григор Давыдов
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно