Григор Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Емилиан Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Петр Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Сидорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Сидорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно