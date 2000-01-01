Григор Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григор Давыдов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Емилиан Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Сидорова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Петр Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Сидорова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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