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Колокольникова Клавдия Никитична

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Место рождения

г. Благовещенск Амурской обл.

Дата рождения

16.08.1915

Дата смерти

14.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1915

Отец: Колокольников Никита Афанасьевич

Мать: Колокольникова Анна Андреевна

г. Благовещенск Амурской обл.
Рождение ребёнка
19.03.1941

Сын: Курносов Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Курносов Владимир Николаевич

г. Благовещенск
Рождение ребёнка
30.03.1945

Дочь: Горяинова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Курносов Владимир Николаевич

ст. Хор, р-н Лазо Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.10.1946

Дочь: Казакова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Курносов Владимир Николаевич

г. Благовещенск,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курносов Владимир Николаевич

Смерть
14.04.1999
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