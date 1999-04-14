Колокольникова Клавдия Никитична
Место рожденияг. Благовещенск Амурской обл.
Дата рождения16.08.1915
Дата смерти14.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1915
г. Благовещенск Амурской обл.
Рождение ребёнка
19.03.1941
Сын: Курносов Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Курносов Владимир Николаевич
г. Благовещенск
Рождение ребёнка
30.03.1945
Дочь: Горяинова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Курносов Владимир Николаевич
ст. Хор, р-н Лазо Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.10.1946
Дочь: Казакова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Курносов Владимир Николаевич
г. Благовещенск,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1999