Колокольникова Анна Андреевна
Место рожденияТобольская губерния
Дата рождения22.12.1875
Дата смерти24.12.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1875
Отец: Андрей
Мать: не указана
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1915
Дочь: Колокольникова Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Колокольников Никита Афанасьевич
г. Благовещенск Амурской обл.
Смерть
24.12.1964
г. Благовещенск