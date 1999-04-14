Колокольникова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольникова Анна Андреевна

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Место рождения

Тобольская губерния

Дата рождения

22.12.1875

Дата смерти

24.12.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1875

Отец: Андрей

Мать: не указана

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Колокольникова Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Колокольников Никита Афанасьевич

г. Благовещенск Амурской обл.
Смерть
24.12.1964
г. Благовещенск
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