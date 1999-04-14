Курносов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурносов Владимир Николаевич

Курносов Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: Курносов Николай

Мать: Курносова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1941

Сын: Курносов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Колокольникова Клавдия Никитична

г. Благовещенск
Рождение ребёнка
30.03.1945

Дочь: Горяинова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Колокольникова Клавдия Никитична

ст. Хор, р-н Лазо Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.10.1946

Дочь: Казакова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Колокольникова Клавдия Никитична

г. Благовещенск,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колокольникова Клавдия Никитична

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close