Курносов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1910
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910
Отец: Курносов Николай
Рождение ребёнка
19.03.1941
Сын: Курносов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Колокольникова Клавдия Никитична
г. Благовещенск
Рождение ребёнка
30.03.1945
Дочь: Горяинова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Колокольникова Клавдия Никитична
ст. Хор, р-н Лазо Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.10.1946
Дочь: Казакова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Колокольникова Клавдия Никитична
г. Благовещенск,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961