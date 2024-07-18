Марья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Павел Борисович
Отец ребёнка: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ульяна Борисовна
Отец ребёнка: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафья Борисовна
Отец ребёнка: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Арина Борисовна
Отец ребёнка: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Михайла Борисович
Отец ребёнка: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Борисовна
Отец ребёнка: Борис Егорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семен Борисович
Отец ребёнка: Борис Егорович
Смерть
После 1858