Марья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Егорович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Павел Борисович

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ульяна Борисовна

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафья Борисовна

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Арина Борисовна

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Михайла Борисович

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Борисовна

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семен Борисович

Отец ребёнка: Борис Егорович

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1858

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