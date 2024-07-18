Павел Борисович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Борис Егорович
Мать: Марья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Смерть
После 1874