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Павел Борисович

Место рождения

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Борис Егорович

Мать: Марья Савельевна

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1874

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