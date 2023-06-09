Ванин Герасим Леонтиевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1928
Воинское звание: гвардии ст. лейтенант Наименование воинской части: 230 азсп 53 А,3 гв. вдсп 1 гв. вдд 57 ск 53 А
Рождение ребёнка
31.03.1932
Сын: Ванин Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Ванина Феня Степановна
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1942
Дочь: Николаенко Лина Герасимовна
Мать ребёнка: Ванина Феня Степановна
Военная награда
21.06.1944
Наградной документ Дата рождения: __.__.1906 Дата поступления на службу: __.__.1941 Место призыва: Гофицкий РВК, Орджоникидзевский край, Гофицкий р-н Воинское звание: гв. лейтенант Воинская часть: 230... Показать все
Военная награда
09.01.1945
Наградной документ Дата рождения: __.__.1906 Дата поступления на службу: 24.11.1941 Место призыва: Гофицкий РВК, Орджоникидзевский край, Гофицкий р-н Воинское звание: гв. лейтенант Воинская часть: 3 г... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1906 Место рождения: Украинская ССР, Запорожская обл., Мелитопольский р-н, с. Богдановка Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ванина Феня Степановна
Смерть
Неизвестно