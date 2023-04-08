Ванина Феня Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1932
Сын: Ванин Анатолий Герасимович
Отец ребёнка: Ванин Герасим Леонтиевич
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1942
Дочь: Николаенко Лина Герасимовна
Отец ребёнка: Ванин Герасим Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно