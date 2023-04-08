Ванина Феня Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванина Феня Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1932

Сын: Ванин Анатолий Герасимович

Отец ребёнка: Ванин Герасим Леонтиевич

Рождение ребёнка
Между 1941 и 1942

Дочь: Николаенко Лина Герасимовна

Отец ребёнка: Ванин Герасим Леонтиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванин Герасим Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
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