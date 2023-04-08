Николаенко (Ванина) Лина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Ванина) Лина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1941 и 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1941 и 1942

Отец: Ванин Герасим Леонтиевич

Мать: Ванина Феня Степановна

Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно