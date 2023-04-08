Николаенко (Ванина) Лина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1941 и 1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1941 и 1942
Отец: Ванин Герасим Леонтиевич
Мать: Ванина Феня Степановна
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно