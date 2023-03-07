Короткова Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова Софья Ивановна

Короткова Софья Ивановна

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иван Киприанович

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1857

Муж: Коротков Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Харитонова Варвара Короткова

Отец ребёнка: Коротков Антон Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коротков Андрей Антонович

Отец ребёнка: Коротков Антон Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close