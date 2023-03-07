Короткова Софья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Иван Киприанович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1857
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Харитонова Варвара Короткова
Отец ребёнка: Коротков Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коротков Андрей Антонович
Отец ребёнка: Коротков Антон Яковлевич
Смерть
Неизвестно