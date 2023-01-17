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Коротков Антон Яковлевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

До ?.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Коротков Степан Яковлевич

Мать: Короткова Ефимия Гавриловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1857

Жена: Короткова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Харитонова Варвара Короткова

Мать ребёнка: Короткова Софья Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Коротков Андрей Антонович

Мать ребёнка: Короткова Софья Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До ?.02.1878
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