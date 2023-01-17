Коротков Антон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиДо ?.02.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
25.01.1857
Жена: Короткова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Харитонова Варвара Короткова
Мать ребёнка: Короткова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Коротков Андрей Антонович
Мать ребёнка: Короткова Софья Ивановна
Смерть
До ?.02.1878