Короткова Ефимия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коротков Авраамий (Абрам) Степанович
Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно