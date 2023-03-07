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Короткова Ефимия Гавриловна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коротков Авраамий (Абрам) Степанович

Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Коротков Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Коротков Степан Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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