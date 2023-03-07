Коротков Авраамий (Абрам) Степанович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти14.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Короткова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коротков Тимофей Абрамович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коротков Андрей Абрамович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Малюкова Васса Короткова
Мать ребёнка: ?
Смерть
14.03.1905