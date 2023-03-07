Коротков Авраамий (Абрам) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Авраамий (Абрам) Степанович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

14.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Коротков Степан Яковлевич

Мать: Короткова Ефимия Гавриловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Короткова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коротков Тимофей Абрамович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коротков Андрей Абрамович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Малюкова Васса Короткова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.03.1905
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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