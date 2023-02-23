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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Короткова
Отец ребёнка: Коротков Авраамий (Абрам) Степанович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коротков Тимофей Абрамович
Отец ребёнка: Коротков Авраамий (Абрам) Степанович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коротков Андрей Абрамович
Отец ребёнка: Коротков Авраамий (Абрам) Степанович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Малюкова Васса Короткова
Отец ребёнка: Коротков Авраамий (Абрам) Степанович
Смерть
Неизвестно